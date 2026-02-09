Kuraray Aktie
WKN: 858272 / ISIN: JP3269600007
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kuraray stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kuraray lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kuraray die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 7,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -44,500 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,86 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kuraray einen Umsatz von 212,06 Milliarden JPY eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 76,44 JPY, gegenüber 96,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 808,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 826,90 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
