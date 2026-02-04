Ausblick: Kurita Water Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kurita Water Industries wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 103,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 82,72 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Kurita Water Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 108,84 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,35 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 343,03 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 180,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 422,69 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 408,89 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

