KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie

WKN DE: A2DGMT / ISIN: JP3266190002

24.12.2025 07:01:06

Ausblick: KUSURI NO AOKI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUSURI NO AOKI gibt am 25.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 36,08 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 30,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KUSURI NO AOKI in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 139,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 122,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 172,72 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 175,42 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 571,48 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 501,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

