KVH Industries Ing. Aktie
WKN: 901939 / ISIN: US4827381017
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: KVH Industries Ing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KVH Industries Ing gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,020 USD. Dies würde einen Gewinn von 77,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem KVH Industries Ing -0,090 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll KVH Industries Ing mit einem Umsatz von insgesamt 30,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,27 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,380 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 140,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 111,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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