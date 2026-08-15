Kweichow Moutai Aktie
WKN: 766657 / ISIN: CNE0000018R8
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15.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kweichow Moutai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kweichow Moutai stellt am 15.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,83 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kweichow Moutai 14,80 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Kweichow Moutai mit einem Umsatz von insgesamt 40,05 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,00 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 68,44 CNY, gegenüber 65,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 179,35 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,18 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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