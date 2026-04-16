Kweichow Moutai Aktie

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WKN: 766657 / ISIN: CNE0000018R8

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kweichow Moutai präsentiert Quartalsergebnisse

Kweichow Moutai veröffentlicht am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 18,61 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kweichow Moutai 20,22 CNY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 47,33 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 51,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 71,76 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 68,64 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 180,80 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 147,64 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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