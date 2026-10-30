Kweichow Moutai Aktie
WKN: 766657 / ISIN: CNE0000018R8
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kweichow Moutai präsentiert Quartalsergebnisse
Kweichow Moutai wird am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 CNY gegenüber 15,35 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,44 Prozent auf 41,18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 66,94 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,66 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 176,26 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 145,18 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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