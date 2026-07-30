Kyivstar Group Aktie
WKN DE: A41DZD / ISIN: BMG5331N1011
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kyivstar Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kyivstar Group wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 326,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,570 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,16 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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