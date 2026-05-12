Kyivstar Group Aktie
WKN DE: A41DZD / ISIN: BMG5331N1011
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kyivstar Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kyivstar Group lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,352 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 310,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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