Ausblick: Kymera Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Kymera Therapeutics wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,881 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kymera Therapeutics noch -0,820 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 62,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,705 USD, gegenüber -3,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 39,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at