Ausblick: Kymera Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Kymera Therapeutics wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,269 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,00 Prozent verringert. Damals waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -3,856 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 104,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 39,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at