Ausblick: Kymera Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kymera Therapeutics wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,798 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Kymera Therapeutics 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 100,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kymera Therapeutics 7,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,509 USD, gegenüber -2,980 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 53,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 47,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at