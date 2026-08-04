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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kymera Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kymera Therapeutics lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kymera Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,713 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Kymera Therapeutics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 32,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 185,54 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,465 USD aus. Im Vorjahr waren -3,690 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 85,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 39,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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