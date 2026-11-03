Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kyndryl legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyndryl veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,382 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,72 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,62 Milliarden USD gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,63 Prozent.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,79 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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