Ausblick: Kyndryl öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kyndryl wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kyndryl für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,152 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,88 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at