Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kyndryl verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kyndryl wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,604 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 15,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,06 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Kyndryl Holdings
|19,90
|6,33%
