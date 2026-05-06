Kyndryl Holdings Aktie

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WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kyndryl verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyndryl veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,469 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyndryl für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,75 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber 1,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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