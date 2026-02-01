Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh Aktie
WKN: 865545 / ISIN: US5015562037
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kyocera gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kyocera lädt am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,138 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kyocera noch -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,86 Prozent auf 3,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,464 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 12,74 Milliarden USD, gegenüber 13,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh
|
07:01
|Ausblick: Kyocera gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Kyocera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Kyocera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Kyocera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.