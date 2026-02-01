Ausblick: Kyocera gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kyocera lädt am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,138 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kyocera noch -0,080 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,86 Prozent auf 3,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,464 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 12,74 Milliarden USD, gegenüber 13,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at