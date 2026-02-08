Ausblick: Kyoritsu Maintenance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kyoritsu Maintenance stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 68,28 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kyoritsu Maintenance noch 64,38 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Kyoritsu Maintenance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 67,83 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,80 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 207,45 JPY, gegenüber 186,56 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 270,40 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 228,93 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at