Kyoritsu Maintenance Aktie
WKN: 896181 / ISIN: JP3253900009
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kyoritsu Maintenance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyoritsu Maintenance äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 36,22 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kyoritsu Maintenance 46,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,81 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,89 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 201,70 JPY, während im vorherigen Jahr noch 221,84 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,19 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,25 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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