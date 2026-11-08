Kyoritsu Maintenance Aktie

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WKN: 896181 / ISIN: JP3253900009

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kyoritsu Maintenance präsentiert Quartalsergebnisse

Kyoritsu Maintenance wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 65,87 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Kyoritsu Maintenance einen Gewinn von 63,85 JPY je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 68,01 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 208,12 JPY, während im vorherigen Jahr noch 221,84 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,92 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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