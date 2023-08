Ausblick: Kyoritsu Maintenance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyoritsu Maintenance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 35,90 JPY je Aktie gegenüber 17,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,78 Prozent auf 43,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 184,50 JPY, gegenüber 108,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 199,22 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 175,63 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at