Ausblick: Kyoritsu Maintenance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyoritsu Maintenance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 31,44 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kyoritsu Maintenance 23,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 49,94 Prozent auf 87,70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 203,58 JPY, gegenüber 186,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 267,04 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 228,93 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at