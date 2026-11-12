Ausblick: Kyoto Financial Group,Inc gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kyoto Financial Group,Inc wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 80,38 JPY je Aktie gegenüber 48,58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 50,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 19,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,60 Milliarden JPY umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 228,95 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 338,85 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 176,10 Milliarden JPY, gegenüber 365,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net