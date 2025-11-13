Ausblick: Kyoto Financial Group,Inc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyoto Financial Group,Inc lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kyoto Financial Group,Inc die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 23,19 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,33 Prozent erhöht. Damals waren 14,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 21,90 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 35,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kyoto Financial Group,Inc einen Umsatz von 33,98 Milliarden JPY eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 155,39 JPY, gegenüber 125,11 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 118,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 165,50 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at