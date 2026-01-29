Kyoto Financial Group Aktie

Kyoto Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVCZ / ISIN: JP3252200005

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Kyoto Financial Group,Inc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyoto Financial Group,Inc wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 47,80 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 38,25 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kyoto Financial Group,Inc nach der Prognose von 1 Analyst 23,60 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,49 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 158,71 JPY aus. Im Vorjahr waren 125,11 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 159,85 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 165,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kyoto Financial Group,Inc.

Analysen zu Kyoto Financial Group,Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kyoto Financial Group,Inc. 3 727,00 0,00% Kyoto Financial Group,Inc.

