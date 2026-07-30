Ausblick: Kyoto Financial Group,Inc zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyoto Financial Group,Inc stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 48,60 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kyoto Financial Group,Inc 45,12 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kyoto Financial Group,Inc in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 34,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 51,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 219,76 JPY, gegenüber 338,85 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 172,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 365,00 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at