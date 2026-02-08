Kyowa Hakko Kogyo Aktie

Kyowa Hakko Kogyo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858523 / ISIN: JP3256000005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyowa Hakko Kogyo wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 40,88 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 439,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,58 JPY erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,76 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyowa Hakko Kogyo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 133,22 Milliarden JPY aus.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 104,97 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 113,06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 483,78 Milliarden JPY, gegenüber 495,56 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. 13,30 4,72% Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen