Kyowa Hakko Kogyo Aktie
WKN: 858523 / ISIN: JP3256000005
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyowa Hakko Kogyo wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 40,88 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 439,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,58 JPY erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,76 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyowa Hakko Kogyo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 133,22 Milliarden JPY aus.
11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 104,97 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 113,06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 483,78 Milliarden JPY, gegenüber 495,56 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|GNW-News: Kyowa Kirin erlangt Kontrolle über Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprogramm für Rocatinlimab wieder, zeigt starkes Engagement im Bereich des u... (dpa-AFX)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Kyowa Hakko Kogyo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Kyowa Hakko Kogyo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
|13,30
|4,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.