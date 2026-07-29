KYUDENKO Aktie

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WKN: 876333 / ISIN: JP3247050002

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: KYUDENKO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KYUDENKO veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 117,61 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KYUDENKO 109,14 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 109,00 Milliarden JPY gegenüber 100,57 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 627,54 JPY, gegenüber 566,25 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 502,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 476,12 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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