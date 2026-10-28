KYUDENKO Aktie
WKN: 876333 / ISIN: JP3247050002
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: KYUDENKO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KYUDENKO stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass KYUDENKO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 113,72 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 102,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll KYUDENKO mit einem Umsatz von insgesamt 106,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,24 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 624,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 566,25 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 505,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 476,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KYUDENKO CORP
|
28.10.26
|Ausblick: KYUDENKO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: KYUDENKO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: KYUDENKO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: KYUDENKO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu KYUDENKO CORP
Aktien in diesem Artikel
|KYUDENKO CORP
|7 781,00
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.