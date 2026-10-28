Ausblick: KYUDENKO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KYUDENKO stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass KYUDENKO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 113,72 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 102,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll KYUDENKO mit einem Umsatz von insgesamt 106,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,24 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 624,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 566,25 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 505,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 476,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at