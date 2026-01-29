KYUDENKO Aktie

KYUDENKO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876333 / ISIN: JP3247050002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: KYUDENKO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYUDENKO veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 105,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 108,25 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent auf 123,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 518,10 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 408,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 485,14 Milliarden JPY, gegenüber 473,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KYUDENKO CORP

mehr Nachrichten

Analysen zu KYUDENKO CORP

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KYUDENKO CORP 8 061,00 -3,23% KYUDENKO CORP

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen