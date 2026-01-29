Ausblick: KYUDENKO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYUDENKO veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 105,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 108,25 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent auf 123,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 518,10 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 408,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 485,14 Milliarden JPY, gegenüber 473,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at