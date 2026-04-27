Ausblick: KYUDENKO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KYUDENKO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 170,27 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KYUDENKO noch 113,93 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 144,88 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,75 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 543,51 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 408,36 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 477,92 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 473,95 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at