Kyushu Railway Company Aktie

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WKN DE: A2ASC1 / ISIN: JP3247010006

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kyushu Railway Company präsentiert Quartalsergebnisse

Kyushu Railway Company äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 94,58 JPY. Dies würde einer Verringerung von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kyushu Railway Company 106,13 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 122,11 Milliarden JPY gegenüber 117,52 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 342,41 JPY, gegenüber 295,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 525,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 500,39 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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