Ausblick: Kyushu Railway Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyushu Railway Company veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 81,06 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 38,80 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 120,10 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 117,42 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 319,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 295,39 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 522,47 Milliarden JPY, gegenüber 500,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net