L&T Finance Holdings Aktie
WKN DE: A1JE10 / ISIN: INE498L01015
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: L&T Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
L&T Finance wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,71 INR je Aktie gegenüber 2,94 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,29 Milliarden INR – ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem L&T Finance 41,97 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,72 INR, während im vorherigen Jahr noch 11,92 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 139,05 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 178,53 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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