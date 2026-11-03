L B Foster Aktie
WKN: 867748 / ISIN: US3500601097
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: L B Foster stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
L B Foster wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte L B Foster noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll L B Foster in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 152,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 562,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 540,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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