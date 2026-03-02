L B Foster Aktie

L B Foster

WKN: 867748 / ISIN: US3500601097

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

L B Foster stellt am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,657 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte L B Foster -0,020 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei L B Foster für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 157,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 537,5 Millionen USD, gegenüber 530,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

