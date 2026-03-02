L B Foster Aktie
WKN: 867748 / ISIN: US3500601097
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
L B Foster stellt am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,657 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte L B Foster -0,020 USD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei L B Foster für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 157,9 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 537,5 Millionen USD, gegenüber 530,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L B Foster CoShs
|
07:01
|Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu L B Foster CoShs
Aktien in diesem Artikel
|L B Foster CoShs
|30,73
|-3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.