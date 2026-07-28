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L3Harris Technologies Aktie

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WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: L3Harris Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

L3Harris Technologies stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,11 Prozent auf 5,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte L3Harris Technologies noch 5,43 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,63 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,53 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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