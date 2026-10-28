L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: L3Harris Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
L3Harris Technologies lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird L3Harris Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden.
18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,92 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 23,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 21,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
Aktien in diesem Artikel
|L3Harris Technologies
|247,30
|5,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.