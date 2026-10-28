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WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: L3Harris Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

L3Harris Technologies lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird L3Harris Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,92 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 23,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 21,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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