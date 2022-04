Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 27.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,379 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,340 MXN je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,54 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 6,61 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 MXN je Aktie, gegenüber 1,42 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 32,66 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 28,91 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at