Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,636 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 MXN erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,29 Milliarden MXN – das wäre ein Zuwachs von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,23 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,46 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,47 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,50 Milliarden MXN, gegenüber 47,63 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at