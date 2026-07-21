La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 b Aktie
WKN DE: A2AC12 / ISIN: MX01LA050010
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,636 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 MXN erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,29 Milliarden MXN – das wäre ein Zuwachs von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,23 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,46 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,47 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,50 Milliarden MXN, gegenüber 47,63 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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