Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,578 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,590 MXN je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,81 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,63 Milliarden MXN aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 MXN, wohingegen im Vorjahr noch 2,47 MXN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,67 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,63 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at