WKN DE: A2AC12 / ISIN: MX01LA050010

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,457 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,380 MXN je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent auf 12,51 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,42 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,47 MXN aus, während im Fiskalvorjahr 2,18 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 47,81 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 43,28 Milliarden MXN.

Redaktion finanzen.at

