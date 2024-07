Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentiert Quartalsergebnisse

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 24.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,551 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,510 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,86 Milliarden MXN gegenüber 9,74 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 MXN aus, während im Vorjahreszeitraum 1,95 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,73 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,47 Milliarden MXN im Vorjahr.

