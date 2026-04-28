La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 b Aktie

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WKN DE: A2AC12 / ISIN: MX01LA050010

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,702 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 MXN je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,08 Milliarden MXN – das würde einem Zuwachs von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,08 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,57 MXN, gegenüber 2,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 52,64 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,63 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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