La-Z-Boy Aktie

La-Z-Boy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860095 / ISIN: US5053361078

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: La-Z-Boy legt Quartalsergebnis vor

La-Z-Boy wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass La-Z-Boy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,593 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 535,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 521,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD, gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

La-Z-Boy Inc. 31,60 -1,86% La-Z-Boy Inc.

