La-Z-Boy Aktie
WKN: 860095 / ISIN: US5053361078
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: La-Z-Boy legt Quartalsergebnis vor
La-Z-Boy wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass La-Z-Boy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,593 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 535,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 521,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD, gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
