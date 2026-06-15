La-Z-Boy Aktie
WKN: 860095 / ISIN: US5053361078
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15.06.2026 07:01:06
Ausblick: La-Z-Boy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
La-Z-Boy lädt am 16.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,816 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 569,2 Millionen USD gegenüber 570,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 2,35 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,13 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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