La-Z-Boy Aktie

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WKN: 860095 / ISIN: US5053361078

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: La-Z-Boy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

La-Z-Boy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,477 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte La-Z-Boy 0,700 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 522,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei La-Z-Boy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 506,3 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,09 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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