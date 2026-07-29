Ausblick: Labcorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Labcorp wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Labcorp 2,84 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,53 Milliarden USD umgesetzt.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,71 Milliarden USD, gegenüber 13,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at