Ausblick: Labcorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Labcorp äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 63,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Labcorp 2,52 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,51 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,86 USD, gegenüber 10,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 14,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at